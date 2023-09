Bărbatul în vârstă de 26 de ani a sunat la 112 miercuri, în jurul orei 9:00, afirmând că are nevoie de ajutor medical întrucât simte o stare de agitaţie şi cefalee.

”La faţa locului, s-a prezentat o ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Râşnov, moment în care apelantul s-ar fi manifestat violent distrugând geamurile autospecialei de ambulanţă. Mai mult, acesta ar fi ameninţat cu acte de violenţă unul din membrii echipajului de Ambulanţă”, informează Poliţia judeţeană Braşov.

Întrucât agresorul este cunoscut cu un comportament violent, acesta a fost dus la un spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Medic: "Am avut cioburi în gură!"

„Astăzi am primit o solicitare pentru un pacient de 26 de ani, cu agitație şi cefalee. Nu părea nimic foarte special. Ne-am dus să încercăm să găsim pacientul din loc public, am apelat pacientul iar acesta a început direct să ne înjure, foarte urât limbaj, am început să ne obișnuim în ultimul timp, şi să devină agresiv. Atunci am solicitat sprijinul Poliției. Am căutat să găsim un loc să parcăm maşina, să nu blocăm circulația. În momentul acela pacientul a venit alergând spre noi, a dat doi pumni în caroseria mașinii, a venit la geamul meu şi a dat un pumn atât de puternic încât a spart imediat geamul. Am avut cioburi în gură şi peste tot. Şi acum dacă mă scuturați cred că am cioburi pe mine. Șoferul a blocat uşile, a încercat să merge mai departe, nu putea să se încadreze pentru că era circulaţie pe stradă. Iar a venit după noi alergând, iar a lovit maşina şi apoi a fugit. Colegii, au încercat să îl urmărească de la distanță, măcar să nu îl piardă până vine Poliţia. În acel moment agresorul a găsit o sticlă pe jos, a spart-o şi a început să îl fugărească pe colegul asistent, strigând „Te omor, te tai!”, a spus Ramona Bătăran, medicul de pe ambulanța care a fost atacată.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal în care fac cercetări pentru distrugere, tulburarea ordinii, liniştii publice şi ameninţare.