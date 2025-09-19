În postarea sa, premierul Viktor Orban a enumerat șapte cazuri în care Suedia a acționat împotriva Ungariei.



"O scurtă reamintire", a început șeful guvernului de la Budapesta, menționând că Suedia a intervenit împotriva Ungariei în cazul încălcării legii de protecție a copilului.



A continuat spunând că Suedia a "votat pentru excluderea celor mai multe universități ungare din Erasmus și Horizon și pentru înghețarea a mai mult de jumătate din fondurile UE", iar guvernul suedez "a intervenit împotriva Ungariei în instanță când am contestat decizia discriminatorie Erasmus/Horizon a Comisiei".

Premiul Ungariei a remarcat, de asemenea, că guvernul suedez a făcut presiuni constante pentru faza următoare a articolului 7 (ce prevede cele mai severe sancțiuni pe care UE le poate aplica unui stat care încalcă legislația și valorile Uniunii, n.r), un ministru suedez făcând chiar remarci precum "Trebuie să ne ridicăm vocea la copil".



De asemenea, oficialul ungar a amintit faptul că ministrul suedez pentru afaceri europene s-a angajat să "pună presiune suplimentară asupra Ungariei" doar pentru că Budapesta nu susține aderarea Ucrainei la UE, scrie Agerpres.



"Ați fost printre guvernele care au sprijinit Pactul pentru Migrație în pofida deciziei anterioare a Consiliului care solicita unanimitate în această chestiune foarte sensibilă. Acest lucru pune securitatea Ungariei în pericol direct", a mai afirmat Viktor Orban.



În concluzie, premierul ungar a spus că "în Ungaria am numi acest comportament în multe feluri, dar prietenos, cu siguranță, nu este unul dintre ele".



Viktor Orban a mai afirmat că fiecare țară are problemele sale, în Suedia migrația fiind una dintre ele. "Cu toate acestea, spre deosebire de voi, noi nu ne amestecăm în suveranitatea sau în afacerile interne ale altora și nu predicăm altor țări; continuăm, însă, să ne facem griji pentru voi și pentru poporul suedez", a conchis liderul ungar.

