Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe, a scris, într-o postare pe Facebook, că argumentele lui Zelenski, potrivit cărora Rusia nu se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, sunt inutile, deoarece poziția guvernului ungar nu este influențată din exterior.

„El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînţeles întrucât chiar şi Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalţi”, a spus ministrul.

El a adăugat: „Spre deosebire de cazul său, poziţia noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”.

Ungaria respinge aderarea Ucrainei la UE

Peter Szijjarto a explicat că cetățenii ungari nu vor ca Ucraina să le afecteze agricultura, piața muncii și securitatea. Acestea sunt, potrivit ministrului, principalele motive pentru care guvernul condus de Viktor Orban respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Aşadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruşi, noi nu vom susţine aderarea Ucrainei la UE”, a mai spus acesta.

De ce blochează Orban aderarea Ucrainei la UE

Luna trecută, Zelenski a anunțat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să intervină pe lângă Viktor Orban pentru a opri blocarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Premierul ungar se opune acestui demers, invocând mai multe motive: situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, posibilele prejudicii asupra economiei Ungariei și suspendarea majorității fondurilor europene destinate Budapestei de către Comisia Europeană.

Putin: Nu mă opun aderării Ucrainei la Uniunea Europeană

Președintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna aceasta că Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, dar a considerat inacceptabilă intrarea acestei țări în NATO. El a reafirmat vineri că Moscova respinge inclusiv prezența unor trupe NATO sau a altor trupe străine în Ucraina.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime”, a spus Putin.