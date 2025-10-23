Orban a subliniat că țara vecină „nu a fost suverană de mult timp” și că o integrare completă în UE nu este potrivită în acest moment, scrie SkyNews.

Critici la adresa Uniunii Europene

Liderul maghiar a caracterizat Uniunea Europeană drept „imperiul de la Bruxelles” și a acuzat instituțiile europene că „opresează” Ungaria. În discursul său, Orban s-a prezentat ca principalul apărător al păcii în Europa și a afirmat că doar Ungaria ar fi capabilă să găzduiască un acord de pace pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Context internațional și summit anulat

Declarațiile vin după ce un summit planificat la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulat de președintele american, care a motivat că întâlnirea „nu s-ar fi simțit potrivită”. În paralel, Ungaria a blocat în repetate rânduri inițiative europene împotriva Moscovei, fiind percepută ca vocea cea mai apropiată de Kremlin din cadrul Uniunii Europene.

Pericolul unui război mondial

Viktor Orban a avertizat că războiul din Ucraina prezintă „pericol real” de a escalada într-un al Treilea Război Mondial. Liderul de dreapta a menționat că furnizarea de ajutor militar Ucrainei de către Occident ar putea atrage alte state în conflict.

Apel la discuții de pace

Orban a cerut organizarea unor negocieri de pace, fără a critica direct Rusia pentru invazia sa. „Sunt convins că amenințarea unui război mondial nu este o exagerare”, a afirmat el. „Când liderii europeni și americani spun că, dacă acest lucru continuă, am putea ajunge în al Treilea Război Mondial, sună incredibil și exagerat la început, dar acolo unde lucrez eu și unde văd evenimentele, acesta este un pericol real în acest moment”, a adăugat premierul țării vecine.

Guvernul condus de Viktor Orban a refuzat să ofere Ucrainei ajutor militar și nu permite transferul acestuia peste granițele Ungariei, menținând o poziție de neutralitate activă în cadrul conflictului.

