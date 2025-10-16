Viktor Orban se declară pregătit pentru marea întâlnire de la Budapestea, între Putin și Trump

Foto/Arhivă/Profimedia
Foto/Arhivă/Profimedia

Premierul Ungariei, Viktor Orban, spune că Budapesta este mai mult decât pregătită pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, anunțată de șeful de la Casa Albă. 

Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care are, de asemenea, relaţii cordiale.

„Întâlnirea planificată între preşedinţii american şi rus este o veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume. Suntem pregătiţi!”, a scris Viktor Orban pe X.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor.

În 1994, tot la Budapesta, a fost semnat un memorandum prin care Ucrainei îi era garantată integritatea teritorială în schimbul predării arsenalului nuclear către Moscova. Memorandumul  a fost semnat de Boris Elţîn în numele Rusiei, de Bill Clinton pentru SUA şi de John Major în numele Regatului Unit, în calitate de a treia naţiune garant. Memorandumul a fost încălcat însă în 2014 de Moscova, odată cu anexarea unilaterală a peninsulei Crimeea, apoi în 2022 cu lansarea invaziei pe scară largă în statul vecin.

Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure, au declarat surse din cadrul anchetei. Conform primelor informaţii, Alexandrina Stroe ar fi fost înjunghiată mortal în urmă cu câteva zile. Medicii legişti urmează să stabilească din ce cauză a survenit decesul.