Daniel Freund, membru al Parlamentului European din partea Verzilor din Germania, a anunțat că a înaintat o plângere penală la Parchetul din Krefeld, în vestul țării, cu sprijinul Societății pentru Drepturi Civile (GFF), o organizație non-profit cu sediul la Berlin.

Tentativă de spionaj cu software folosit de autoritățile ungare

Freund susține că, anul trecut, persoane necunoscute au încercat să-i instaleze pe dispozitive programe de spionaj, însă tentativa nu a reușit. Potrivit europarlamentarului, atacul ar fi fost realizat cu ajutorul unui software de supraveghere produs de compania Candiru, un furnizor care, conform informațiilor disponibile, este folosit și de autoritățile ungare.

El a explicat că a primit un e-mail de tip phishing, conceput pentru a-l determina să acceseze un link fals care ar fi declanșat instalarea programului spyware. „Potrivit experţilor IT ai Parlamentului European, guvernul ungar s-ar putea afla în spatele atacului cibernetic care m-a vizat”, a afirmat Daniel Freund.

Acuzații dure la adresa premierului de la Budapesta

Eurodeputatul german a lansat critici directe la adresa lui Viktor Orban. „Orban dispreţuieşte democraţia şi statul de drept”, a declarat el. „Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa Parlamentului European”, a adăugat Freund, subliniind că astfel de acțiuni nu ar trebui să aibă loc într-o Uniune Europeană care pretinde să apere libertățile civice.

El a mai transmis un mesaj tranșant către instituțiile europene și către opinia publică: „Nimeni din Europa nu ar trebui să se teamă că este monitorizat pentru că apără valorile democratice.”

Contextul conflictului politic dintre cei doi

Daniel Freund este cunoscut ca unul dintre cei mai vocali critici ai premierului ungar în Parlamentul European, fiind implicat activ în campaniile care denunță corupția din Ungaria și modul în care guvernul Orban utilizează fondurile europene. Rivalitatea politică dintre cei doi este de lungă durată, iar plângerea penală adaugă o nouă dimensiune tensiunilor dintre Budapesta și Bruxelles.

Scopul acțiunii legale: oprirea atacurilor informatice asupra politicienilor

Reprezentanții organizației GFF, care sprijină demersul lui Freund, au transmis că plângerea are rolul de a stabili răspunderea juridică și de a împiedica repetarea atacurilor de tip spyware asupra oficialilor europeni. „Acestea încalcă masiv confidenţialitatea celor afectaţi. De asemenea, încalcă legea IT şi secretul telecomunicaţiilor”, a explicat Freund.

