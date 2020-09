VIDEO Un nou centru pentru victimele violenței domestice a fost deschis în București de Primăria Generală

Cei care vor ajunge în acest centru vor primi hrană, consiliere psihologică și juridică.

În plus, în aceeași clădire va fi deschisă o grădiniță, iar în imediata apropiere, o bancă pentru alimente.

Anunțul a fost făcut marți de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, într-un clip video postat pe pagina sa de socializare.

„Din nefericire sunt din ce în ce mai multe cazuri femei care sună la noi și care ne spun că nu au unde să se ducă cu copiii. (...) Avem și un program unic în țară, pentru reintegrarea persoanelor cu anumite dependențe: droguri, alcool, jocuri de noroc”, a declarat, marți, Gabriela Firea.

Primăria Generală a Capitalei va oferi un sprijin femeilor care nu vor sa stea în Centru și le va ajuta cu plata chiriei, sprijiniul fiind de 1.500 de lei.

Persoanele care au nevoie de ajutor împotriva violenței domestice și doresc să vină la Centru pot apela numerele de telefon 0800 821218 sau nr 021.9524, a anunțat șefa Direcției de Asistență Socială a Muncipiului București, Cosmina Simean.

Prima etapă După ce contactează Centrul, prima etapă va consta în testarea pentru COVID-10 pentru a nu exista nicio contaminare, a mai precizat Firea.

Tot în acest an, la sfârșitul lunii martie, Primăria Capitalei a mai deschis un centru, de 100 de locuri, pentru victimele violenței domestice. Centrul este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, are 32 de garsoniere și 4 apartamente cu 2 camere și oferă găzduire pe perioada de până la un an, cu posibilitatea de prelungire, hrană, asistență juridică, asistență psihologică și socială, locuri de muncă.