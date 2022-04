Castelul din Irlanda, care acum găzduiește refugiați, a fost construit în secolul al XV-lea și este locuința lui Barry Haughian. Atunci când ucrainenii au început să își părăsească casele din cauza ivaziei rusești, irlandezul s-a îmbarcat într-un avion spre Polonia.

A number of Ukrainian refugees have been settling into their new surroundings in an unusual setting on the outskirts of Galway. The women and children, from various locations in Ukraine, are being accommodated in Ballindooley Castle | https://t.co/aCXRoygrsi pic.twitter.com/TDvmzsnF0r