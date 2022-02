Inspirați de demonstrațiile "Convoiul Libertății" din Canada, mașinile cu protestatari au trecut de punctele de control ale poliției din centrul Parisului, pentru a bloca traficul în jurul Arcului de Triumf, potrivit Reuters.

În acel loc a avut loc și intervenția în forță cu gaze lacrimogene, a trupelor de poliției, care au încercat să împrăștie un "convoi al libertății" -de pe bulevardul Champs Elysees.

Police using tear gas to stop the convoy in Paris. What happened to the human right of peaceful protest..... pic.twitter.com/lM50cL6tLW