Nici lăsarea nopții și nici vremea de-afară nu i-a împiedicat pe oamei să iasă în stradă și să scandeze pentru oprirea războiului în Ucraina. Oamenii cer pace.

"În #Tbilisi, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul #Ucrainei", anunță Nexta, într-o postare pe Twitter.

Imaginile sunt absolut emoționate și ni-i înfățișează pe oameni fluturând steagul Ucrainei în mâini.

