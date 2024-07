Scena pe care cei doi ghinioniști o vor ține minte toată viața a avut loc în SUA. Înregistrarea video surprinde momentul în care o balenă cu cocoașă apare brusc din apă, se ridică în aer apoi se prăbușește peste mica ambarcațiune de circa 7 metri, care a fost pur și simplu răsturnată.

Cei doi navigatori pot fi observați căzând în ocean în timp ce giganticul mamifer le răstoarnă barca.

Imaginile au fost surprinse de Colin Yanger, care a declarat că se afla pe o barcă din apropiere, iar cei de pe această ambarcațiune au reușit să salveze persoanele aflate în pericol.

Two people were thrown into the ocean after a whale landed on their fishing boat off the New Hampshire coast on Tuesday morning, and the entire incident was caught on video by two brothers on a nearby boat https://t.co/tZ4tildSTx pic.twitter.com/WzPemowDTZ