VIDEO Marți, la ora 15:00 "Spovedania lui Rizea", la Culisele Statului Paralel

Marti 13, ziua in care incepe serialul de mai multe ore, este o zi neagră pentru sutele de ,,baieti destepti" din afaceri, politica, si Servicii oculte. In primul episod aflati culisele intalnirii secrete de la un restaurant de lux din Barcelona, mediata de Statul Paralel. Ponta a negociat contracte de sute de milioane de euro cu baietii destepti din afaceri, cum ajungeau bani inapoi la Baudolino. Rizea se autodenunta si ii trage dupa el pe cei care au stat la masa Statului Paralel. Trafic de influenta la nivel inalt facut pentru ridicarea unui club de fite pentru baietii destepti din jurul lui Victor Ponta. Rizea face dezvaluiri in premiera despre femeia general din SRI care conducea acoperitii din presa. Ce nume de marca este in capul listei. Primul episod tv din "Spovedania lui Rizea, in exclusivitate la Realitatea PLUS, de la ora 15.00, la Culisele Statului Paralel.