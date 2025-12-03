Incidentul a avut loc în parcul Lumea Copiilor din București.

Un echipaj din cadrul Batalionului 5 al Jandarmeriei Capitalei se afla la fața locului pentru asigurarea măsurilor de ordine publică. În momentul în care au sesizat focul, jandarmii au acționat fără întârziere. Au folosit stingătoarele din autospecialele de serviciu și au reușit să oprească extinderea incendiului.

Pericolul din zona aglomerată

La târgul de Crăciun se aflau mai multe persoane, iar riscul ca focul să se răspândească era ridicat. Căsuțele de lemn sunt amplasate una lângă alta, iar materialele din care sunt construite pot favoriza propagarea rapidă a flăcărilor. Intervenția promptă a echipajului de jandarmi a împiedicat ca incendiul să se extindă la alte construcții din zonă.

Pagube și victime

Incendiul a fost stins înainte să provoace distrugeri majore. Din fericire, nu au existat victime. Persoanele aflate în apropiere au fost protejate, iar zona a fost securizată imediat după stingerea focului.

