El a declarat că ucrainenii sunt gata să-și apere țara și l-a numit pe Putin nebun pentru că a venit să omoare ucraineni.

Toată lumea ar trebui să înțeleagă, Putin nu a declarat război Ucrainei. Putin a declarat război întregii lumi, a spus el. E pur și simplu nebun. El este pur și simplu malefic să vină aici să-i omoare pe ucraineni, a spus Poroșenko.

Poroșenko a spus că batalionul său se află la aproximativ doi până la trei kilometri de luptele dintre soldații ruși și ucraineni.

Vineri, trupele ruse au reușit să intre în Kiev, după ce capitala ucraineană a fost ținta unor bombardamente în cursul nopții.

Întrebat explicit de jurnalistul CNN ce arme deține, fostul președinte a arătat un Kalașnikov și a spus că batalionul mai deține câteva mitraliere, dar nicio armă de artiliere grea sau tancuri.

Oricât de mulți soldați ucide, câte rachete are, câte arme nucleare are, noi, ucrainenii, suntem oameni liberi, cu un mare viitor european, a spus el.

În timpul interviului, Poroșenko a reflectat asupra numărului de decese suferite de ambele părți după o zi de luptă.

Am pierdut aproximativ 130 de soldați ucraineni și aproximativ 800 de soldați ruși au fost uciși chiar ieri, conform raportului ministrului ucrainean al apărării, a subliniat el.

JUST NOW: "We shall deal with Putin like a man who haslost reason. He's just simply mad. He's just simply crazy. He's just simply evil to come here to kill Ukrainians."



former Ukrainian President @Poroshenko with a AK-47 on the streets of Kiev.pic.twitter.com/tZUONJ8bSW