Avionul, un Airbus A321-200, urma să decoleze spre Hong Kong. La ora locală 22:30, a fost dată alarma de incendiu. Flăcările au cuprins coada aeronavei, apoi s-au răspândit rapid.

S-a intervenit imediat pentru evacuarea personalului aviatic și a pasagerilor. Este vorba despre 169 de călători și șapte însoțitori de zbor, care au fost evacuați din aeronavă cu ajutorul unor tobogane gonflabile. Au existat și victime. Din primele informații, patru persoane au fost rănite în timpul evacuării.

În imaginile surprinse la fața locului, se vede cum un nor uriaș de fum a inundat avionul și pista de decolare. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

La finalul anului 2024, o tragedie aviatică a avut loc tot în Coreea de Sud. 179 de pasageri au murit, după ce avionul cu care călătoreau a aterizat pe burtă, apoi s-a izbit de un perete de la capătul pistei și a luat foc. Au existat doar doi supraviețuitori, cei doi membri ai echipajului.

