VIDEO Coronavirus. A început testarea în masă a bucureștenilor, pe Arena Națională

Proiectul „Sunt imun la COVID” a fost lansat de primăria Capitalei și își propune să identifice dacă persoana testată are anticorpi la SARS-CoV-2.

Miercuri a început testarea în masă a bucureștenilor pentru COVID-19. Pentru testare, au fost selectate peste 10 mii de persoane din Capitală, însă doar două mii s-au înscris.

Programul este menit să arate care este rata de răspândire a virusului în Capitală și gradul de imunizare al cetățenilor. Dureaza doar 15 minute ca fiecare participant să afle dacă are sau nu anticorpi.



Testarea este cât se poate de simplă și durează cel mult două minute.

„Pacientul se prezinta, il asezam pe scaun, îi dezinfectam mainile, apoi ii dam un servetel dezinfectant special pentru zona ce va fi intepata. Dupa ce am intepat punem pe test 1-2 picaturi de sange, punem activatorul peste si lasam testul 15 minute pentru a iesi pozitiv sau negativ”, explică unul dintre medici.

Imediat dupa recoltare kitul este adus in zona de prelucrare a rezultatelor. In cazul in care pe kit apare o singura liniuta,inseamna ca persoana repsectivă este sanatoasa, nu prezintă anticorpi specifici coronavirusului. În cazul in care pe kit apar două liniuțe inseamna ca persoana fie a fost bolnava si s-a vindecat, fie este infectata in prezent cu noul coronavirus.

Persoanele înscrise au fost distribuite pe zile și ore pentru a nu se crea aglomerație.

10.500 de persoane au fost alese pentru a participa la acest program.

„Ca lucrurile sa fie cat mai riguros controlate inscrierea se face online 08.28 pt pers care nu pot din motive tehnice sau nu se pricep sa acceseze aplicațiile, avem call center cu cadre medicale care ii ajuta sa se inscrie”, a anunțat Turkes Ablachim, director general medical al Asociația Spitalelor (ASSMB).

În replică, Nicușor Dan, contracandidatul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, a reacționat dur.

„Gabriela Firea este specialistă în sănătatea bucureștenilor cum era Tovarășa Ceaușescu doctor în chimie. De trei luni, primarul Firea ocupă spațiul mediatic anunțând că testează, fără să fi testat nimic în perioada în care era nevoie de testare. Testarea pe care o începe astăzi este inutilă”, afirmă Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.