În lupta constantă împotriva șobolanilor, oamenii au creat și descoperit numeroase strategii și capcane pentru a-i prinde și a-i controla. Printre acestea, una dintre cele mai ingenioase și letale capcane este cea care necesită doar două sticle și niște momeală. Această capcană a fost concepută pentru a atrage și a captura șobolani în mod sigur și eficient.

Ideea ingenioasă a fost prezentată de un fermier român care deține canalul de YouTube „Belly Kery-Viața la țară cu Daniel”. Omul se plânge că pisicile sale nu mai pot să îl ajute, întrucât s-au împrietenit cu șobolanii, motiv pentru care a fost nevoit să găsească o altă metodă de a scăpa de rozătoarele nedorite în gospodărie.

„Vă salut prieteni! Cred că toți dintre dintre noi știm cum artă un șoarece sau un șobolan. Sau dacă nu știm, am văzut la televizor, avem o idee. Într-un videoclip trecut, eu vă spuneam că pisicile mele deja nu își mai fac datoria și deja sau împrietenit cu aceste mici rozătoare, deci nu îi mai prind. Eu am fost obligat, că nevoia te învață, să fac cumva să scap de ei din gospodărie că, după cum bine știți, aceste mici rozătoare sunt o pagubă la casa omului. Cu șoarecii e mai ușor. Intră in casa, dăm de el, îi mai punem un cartof din acela cu lipic, ii găsim gaura, i-o astupăm cu staniol.

Dacă nu știați, vă spun eu: Șoarecii detestă gustul de staniol. Dacă avem o bucătărie, inevitabil o folie de aluminiu tot găsim acolo. Si cu folia aceea de aluminiu astupăm gaura, el nu suporta gustul. Dar cu șobolanul deja sunt mari probleme. El poate creea și poate aduce pfoarte mari pagube la casa omului, pentru că șobolanul, în general, pe unde trece strică. Una pentru că este mirosul și fecalele, una e că pe unde trece distruge ba un sac de cereale, il rupe, ba odata trecand prin cereale poate sa aduca microbi si animalul domestic poate să se îmbolnăvească, fie că e porc, oaie, pasăre sau altceva.

Cum scăpăm? Otrava trebuie pusă cu atenție, pentru că un copil poate să găsească pliculețele și putem să avem necazuri, așa că eu vă arăt un procedeu foarte simplu, în faceti la voi in gospodărie și sigur, 100% nu dă greș.

Important e ca această mâncare pe care o fac eu, care face să dispară șobolanul din gospodărie, trebuie pusă pe unde circulă el. Stiti ca sunt animale care circulă mai mult noaptea. Stiți pe unde e, ați găsit urme de fecale, puneți ce vă arăt eu și sigur o să dispară de prin zonă”, spune fermierul.

Sa vedem asadar ce ne trebuie: ipsos praf, pe care il gasim la orice magazin de constructii, o mana de tarate de grau, malai, un pic de untura de porc – emana un miros la care sobolanii nu rezista, apa, capsator, cutter si doua sticle de plastic de 2 litri.

De asemenea, fermierul a dorit să sublinieze un lucru foarte important: aveti nevoie sa lucrati doar cu manusi, deoarece sobolanul daca simte mirosul de om nu se mai atinge de acea capcana.

Ce avem de facut: trasam cu markerul pe sticla de plastic un dreptunghi, cam cat jumatate din sticla ca diametru, pentru a decupa. Facem la fel si pentru a doua sticla. Vom capsa intre ele, la mijloc, cele doua sticle, pentru a le pune impreuna, ambele cu partea decupată in sus.

Incepem apoi sa ungem o sticla cu untura „Untura de porc care emană un miros, fie că-i șobolan, fie că-i șoarece, nu-i rezistă acestui miros”, spune fermierul. Amestecam apoi ingredientele: peste ipsos turnam malai si tarete. Punem compozitia in partea unde am uns untura, iar in cealalta sticla punem apa.

„Otrava: nu este niciun fel de toxicitate in ea, dar trebuie ferită de alte animale pe care noi le avem prin gospodărie, pentru ca odată simțind acel miros de untură, dacă e pisică și cățel poate să vină și automat vor avea neplăceri”, ne sfătuiește fermierul.

„Da prieteni, cam asta e capcana: Apa intr-o parte, amestecul de cereale si ipsos în cealaltă parte. Știți bine ce reacție face ipsosul cu apa. Deci șobolanul nu mai are de făcut decât să vină, adus de mirosul unturii, să mănânce acel amestec și după aia să bea apă, pentru că e în apropiere. Acel șobolan sigur nu o să mai fie prin zonă, o să dispară, pentru că reacția îi va fi fatală. Așa o să se întâmple și în cazul prietenilor lui”, mai explică fermierul.

