Ei bine, haideți să o cunoaștem pe adevărata mamă a lui Fuego pentru că multă lume a crezut că Irina Loghin este mama artistului, după ce au filmat împreună videoclipul piesei „Împodobește, mamă, bradul!”. Fuego spune că mama lui și-a pus viața în slujba sa și tot ceea ce a realizat este datorită sacrificiilor mamei sale.

Identitatea mamei lui Fuego, pe numele lui real Paul Surugiu, stârnește curiozitatea fanilor artistului, mai ales că interpretul celebrei piese de Crăciun „Împodobește, mamă, bradul!” este discret cu viața lui privată.

Mama lui Fuego se numește Eugenia Surugiu și este femeia din spatele succesului fenomenal înregistrat de artist.

"Mama și-a pus viața în slujba mea și eu sunt cea mai puternică realizare și satisfacție a ei! A sacrificat mult, a muncit pe brânci, m-a ambiționat și m-a educat de așa manieră încât să nu sufăr prea tare în viață! Mama este un om plin de umor, cu spirit critic și multă omenie!

Ei îi datorez totul și parcă am impresia că nu i-am mulțumit niciodată suficient pentru câte a făcut! Ii doresc tot binele posibil și să-mi fie aproape multă vreme, să mă pot bucura de ea!", spunea, cu ceva timp în urmă, Paul Surugiu.

Cu toate că are un fiu faimos, Eugenia Surugiu evită să vină la spectacolele lui, iar atunci când o face o năpădesc emoții puternice.

„Mama nu vine la concertele mele. Ea vine doar atunci când stă după stâlp, să nu mă vadă. Mama dacă vine se ascunde. Foarte rar vine în sala de spectacol, pentru că are emoții colosale și, dacă mama e în sală, trebuie să spun, doar e mama. Anul ăsta am făcut-o la un concert și când am anunțat că mama e în sală, de emoții, nu s-a ridicat în picioare. Mă bucur că încă trăiește!”, a mai spus apreciatul artist

