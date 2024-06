Zeci de mii de oameni au huiduit la cel mai așteptat concert al anului, care a avut loc pe Arena Națională. Spectacolul formației Coldplay a avut parte de un moment controversat, care a revoltat zecile de mii de fani care au plătit sute de euro pentru un bilet. Solistul trupei britanice, Chris Martin, a invitat pe scenă un cântăreț de muzică de petrecere de la noi. Piesa acestuia a fost acoperită de huiduielile fanilor trupei rock.

Scandalul a împărțit opinia publică în două. Pe de o parte au fost cei care au sărit în apărarea cântărețului de manele, pe de altă parte s-au aflat aceia care consideră decizia trupei Coldplay de a-l invita pe Babasha să cânte la concertul lor drept una mai puțin inspirată.

Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, nu a putut sta deoparte de scandalul momentul și susține că vrea să se interzică manelele în România.

Ea cere declanșarea unei petiții pentru interzicerea acestui gen muzical în țara noastră: „Dacă ar fi să primești o petiție în care să scrie: Vrei să se interzică manelele în România? Eu aș spune DA, DA, DA!”, a fost mesajul publicat de către Diana Șucu, pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Ce mănâncă David Popovici la micul dejun. Ingredientele secrete care îi dau energie pe tot parcursul zilei

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a reacționat în scandalul "manele la Coldplay".

„Maneaua (turcă, „mani” - importată, degradată, puternic etnicizată, a cărei originalitate supurează exclusiv din torturarea limbii române și din imaginarul grotesc al textierilor) e invitată uneori, în accese de milă ideologică care ratează mereu realitatea, direct din rafinata bătătură a petrecerilor lăutărești pe scene înalte, chiar „culturale”, unde se pliază adecvat - ca o nucă pe un perete - la conținutul evenimentului parazitat”, declară Vasile Bănescu.

„Ceva caracteristic societății care se dă în spectacol și al cărei nivel cultural culminează în idolatrizarea extatică a divertismentului bășcălios, cu dujmanii nemilos. Aceeași societate votează dezinvolt, pentru că i se pare cool, strâmbii și impostorii loviți de delir ultranaționalist și antieuropean, adică antinațional. Patriotism zgomotos și bine remunerat. Manelizat.”, a mai spus Vasile Bănescu.

La rândul său, Istoricul Adrian Cioroianu a intervenit în scandalul Coldplay cu un punct de vedere interesant. Fostul ministru de Externe acuză trupa britanică de ipocrizie și superficialitate, afirmând chiar că țelul acesteia ar fi să se asocieze tuturor marilor cauze aducătoare de like-uri și sponsori.

Cine este și cum arată mama lui Fuego. Imagini inedite cu cea care a inspirat faimoasa melodie „Împodobește mamă bradul”

"Dar poate că unele bariere chiar nu trebuie sparte! Cu astea ce facem? Bunăoară, bariera inerentă între ceea ce vreau eu de la viață și ceea ce vrei să îmi impui tu (din acest motiv a căzut comunismul, by the way!). Eu, unul, cred că în continuare trebuie să fie o barieră între libertate și dictatură, de exemplu. Sau mai bine să-și spargă bariera ilogică din minte cei care tot spun că dacă nu-ți plac manelele atunci ești rasist! Bine zicea Caragiale: nu mă-nnebuni, onorabile! Așa cum am mai scris-o, nu cred că Inteligența Artificială este marea amenințare - ci Prostia Naturală a celor care vor să facă "binele" cu forța", a concluzionat Cioroianu.