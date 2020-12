VIDEO Ce soluție au liberalii pentru deblocarea negocierilor cu USR-PLUS pentru guvernare

Despre negocierile din ultimele zile cu USR-PLUS și UDMR, blocate în prezent, Orban spune că negocierile se desfășoară „pe palier politic parlamentar si al programului de guvernare”.

„Sigur că negocierile nu se desfășoară atât de rapid, sunt puncte în care avem diferențe, dar deschiderea noastră e aceeași și noi vom continua aceste discuții. (...) Sigur că și noi ne-am dori învestirea Guvernului cât mai repede, dar în multe țări negocierile pentru coaliții de guvernare sunt mai dificile. (...) Vom continua discutiile, cu ceea ce ne uneste si ce poate fi susținut de toate formațiunile implicate în această negoicere, ceea ce consieram ca e bine pentru România”, a anunțat Ludovic Orban.

Președintele PNL a evitat să răspundă clar dacă este dispus să renunțe la șefia Camerei Deputaților pentru a debloca negocierile cu USR-PLUS, care dorește primul loc la Cameră pentru Dan Barna.

„Sunt dispus să duc negocierile în conformitate cu mandatul dat de partid. PNL este în această majoritate pe care ne-o dorim, este un partener puternic, care a demonstrat ca are capacitatea de a guverna, are cel mai bine fundamentat program de guvernare, are sprijinul financiar necesar pt realziarea obiectivelor, și suntem hotărâți, dacă e posibil, să ducem la formarea unui guvern de centru-dreapta”, a mai spus Orban.

Fostul premier a anunțat o posibilă competiție pentru desemnarea celor doi președinți ai Camerelor Parlamentului între PNL și USR-PLUS.

„Confirm că am spus în negocieri că se poate ajunge la o competiție la vot pentru alegerea președintelui Camerei. (...)

PNL a decis acest mandat din motive bine întemeiate. Majoritatea pe care o avem la Parlament e de 10 voturi. Deocamdată majoritatea e de 244, e nevoie de foarte multă experiență pentru ca proiectele să fie adoptate de Camera Deputaților.

Există atât argumente politice, care țin de ponderea PNL, cât și argumente care țin de experiența politică și capacitatea de a strânge majorități

Dorința noastră sinceră e de a ajunge la o înțelegere cu partenerii pe care i-am definit foarte clar.

O informație falsă: nu a existat nici o discuție despre o altă majoritate decât cea PNL-USR PLUS-UDMR”, a declarat Ludovic Orban după consultările de la Cotroceni.