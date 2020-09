VIDEO Adrian Severin, exclusiv, la Realitatea PLUS: George Maior este ambasadorul Statului Paralel. Cum a acționat împotriva unui președinte

Anca Alexandrescu: Spuneati ca George Maior ca ambassador in America lucreaza impotriva Guvernului României!

Adrian Severin: Da, sigur! El nu este ambasador...

Anca Alexandrescu: Aveti argumente? S-a manifestat impotriva unei scrisori adresate chiar de consilierul presedintelui Trump. Este adevarat?

Adrian Severin: Sigur ca da.

Anca Alexandrescu: Am si eu informatii ca a facut diverse lucruri acolo, care sa blocheze Guvernul României?

Adrian Severin: La un moment dat, d-na Viorica Dăncilă, care era prim-ministru. Unii o plac, altii nu. Eu consider ca i s-a creat o imagine negativă nejustificata. A facut o vizita in SUA. Cum, necum, era prim-ministru al României. In acel moment dl Maior, care era ambasadorul Roamnei, in loc sa o ajute ca stim ce trebuie sa faca un ambasador... sa ii aranjeze contacte, vizite, sa o insoteasca.

Anca Alexandrescu: Va spun eu. Era prevazuta o intalnire cu vicepresedintele american, care a fost contramandata in ultimul moment. Ea s-a produs pe holurile Conventiei, dar ulterior n-au mai putut sa blocheze. A existat acel telefon pe care si dvs l-ati invocat public in ziua in care dna Kovesi era laudata de un fost ambasador la Bucuresti. Adica lucrurile sunt destul de clare.

Pot sa va dau eu niste informatii, pentru ca dna Dancila s-a intalnit la Bruxellles cu ambasadorul SUA la UE. Stiu discutiile de acolo. Era toata deschiderera acolo. Era o contradictie majora intre ce venea pe cale oficiala si informatiile care veneau la Bucuresti de la ambasada si ambasadorul nostru.

Adrian Severin: Exact! Nici dvs si nici eu inca nu am spus totul pentu ca nu e timp la dispozitie. Una dupa alta. Toata povestea aceea cu scrisoarea lui Giuliani si legaturile pe care le-a avut cu McCain , care era dintr-o anumita zona si dintr-o anumita structura, care nu era Administratia americana. Deci, pe cine reprezintă dl Maior?

Anca Alexandrescu: Cum va explicați ca azi dl Maior este inca ambasador la Washington, ca i-a expirat mandatul? Cum e posibil?

Adrian Severin: Dlui Maior i-a expirat mandatul de ambasador al statului român. Dar nu i-a expirat mandatul de ambasador al statului subteran sau paralel român. Dânsul este ambasador al Statului Paralel Român în Statul Subteran American, pentru că nici acolo nu reprezinta Statul Paralel Român în raport cu Casa Albă sau cu Administratia Trump.

Anca Alexandrescu: Cu niste persoane ramase din vechea administrație.

Adrian Severin: Opozitia, si nu neaparat cu Opozitia aceea constituțională americană, ci cu opozitia oculta americana. Eu am crezut in anii 90 ca stabilim canale de comunicare si relații de onestitate cu statul american, in numele statului român. Ori eu constat ca acum loialitatile merg in directiile unor grupuri... mai mult sau mai putin oculte.

Anca Alexandrescu: Dle Severin, as vrea să ne ducem către partide. Pentru că am vorbit de dl Maior, credeți ca aceasta grupare de la Cluj a fost un blestem pentru PSD? Ma refer la dl Dâncu. Ati spus ca PSD a fuzionat cu Statul Paralel. Va refereati la prezenta dlui Dancu si a lui Grindeanu, amintindu-va de momentul cand Ponta a incercat sa puna mana pe Guvern?

Adrian Severin: Ala a fost un moment de un ridicol jenant in care orice cetatean roman trebuia sa se simta rusinat de ce se intampla. Cand toti ministrii demisioneaza si ramane numai prim-ministrul cu unul care a fost prim-ministru si devine secretar general ca sa ce? Lumea a fost indignata ca PSD-ul si-a dat... Eu nu mai sunt membru al PSD si nu eram membru atunci. Pot sa spun cu obiectivitate . Guvernul este creat de partid cu aprobarea Parlamentului (...)

Oferta PSD a fost validată prin alegeri , in consecinta reprezentantii PSD au creat un guvern , iar Guvernul acela a inceput sa lucreze impotriva celor care l-au creat . Ce se face in asemenea conditii? In asemenea conditii onorabile ii spui primului ministru retrage-te. Si onorabil primul ministru isi depune demisia. In cazul nostru, in loc sa ... nici nu trebuia sa astepte sa depuna toti ministrii demisia. Era clar ca lucrurile merg in directia asta. Daca partidul care te-a creat, grupul parlamnetar care te-a creat atrage atentia ca ti-a retras incerderea, tu nu faci tot circul si toata nebunia... E si elegant, decent, constitutional iti depui demisia. In conditiile in care Guvernul face o alta politica decat grupul parlamentar care l-a creat, grup parlamentar care este direct responsabil fata de populatie pentru ca populatia pe el l-a ales, Guvernul este ales indirect. Ce poate sa faca acel grup politic altceva decat sa inlature?

Anca Alexandrescu: Aveti senzatia ca revenirea lui Dâncu in fruntea partidului, Grindeanu, propunerea lui Vasile Dâncu de a se alia cu Pro România PSD-ul este o incercare de preluare a partidului de catre Statul Paralel?

Adrian Severin: Da, da, da. Nu este o incercare. Nu mai putem vorbi de incercare. Putem vorbi de reusita. Daca ma uit la ceilalti lideri, la ce fac ei, la ce spun, mi se pare ca gata. Vorbim astazi. Este un atac suburban, populist, indecent, primitiv al dlui Bogdan Rares impotriva Avocatului Poporului.

Anca Alexandrescu: E o femeie, o doamna.

Adrian Severin: Acest limbaj la adersa unei doamne mi se pare absolut de ne... Sigur că poti sa ai o multime de dezacorduri, suspiciuni, antipatie. E fireasca, omeneasca. PSD ar fi trebuit sa reactioneze, nu numai pentru a sanctiona ineleganta de limbaj, dar pentru ca e rolul PSD-ului sa apere Avocatul Poporului, sa apere Constitutia cand e sub tir. Ce face PSD? Nimic! E acolo. Sunt cu totii impreuna.

Grupul de la Cluj a fost intotdeauna..., a fost o grefa pe partidul stângii democrate - PSD. Acea grefa putea sa aiba si explicatii, si scuze. La vremea respectiva, Adrian Nastase a cautat figure noi, intelectuali, din Ardeal, unde stanga era mai putin prezenta.

Anca Alexandrescu: Si asa a si ramas din pacate. Iata ca acest grup de la Cluj nu a reusit sa performeze.

Adrian Severin: Am tot vorbit de americani care au o vorba: proba placintei este mancatul placintei. Bun, am crezut ca grupul acesta ca va duce Ardealul spre stânga democrata românească. L-a adus? Nu l-a adus.

Anca Alexandrescu: L-au adus pe dl Coldea acolo...

Adrian Severin: Exact. Si atunci ce facem? Continuăm acest experiment? Sau ne lăsăm de el? Păi, nu-l mai continuam. Dar, daca il continuum, inseamna ca sunt alte cauze, nu succesul in raspandirea valorilor stângii. (...) Vedeti ca unde ne invartim dăm de dl Coldea, Dâncu, Maior... Sunt rezultate care să explice? Nu. Atunci care e explicatia? Alta.

Anca Alexandrescu: E clar ca inca avem ramasitele statului paralel, asa imi place sa cred, ca nu mai este ce a fost odata. Care este solutia? Cum vom reusi sa scapam de acest stat paralel.

Adrian Severin: Statul paralel putem sa scapam in trei feluri - distrugandu-l, oficializand-ul sau civilizandu-l. Civilizare: punerea lui in slujba tarii, sunt si acolo oameni capabili, forțe, energii, relatii, contacte. Daca ele ar vrea sa se puna in slujba tarii si sa consolideze statul oficial ar fi foarte bine. Ca sa-l oficializam e foarte rau. Asta inseamna ca am distrus complet, am terminat cu statul național român.

Anca Alexandrescu: Anii 90... cumva am senzatia ca se realizeaza ce nu s-a putut realiza atunci.

Adrian Severin: Exact. Se închide bucla. Ce nu s-a putut realiza atunci, punerea sub control a României in negarea statalitatii națiunii române in fapt s-ar putea realiza astazi. Și a treia varianta, cea mai violenta: sa ne luptam cu el cum putem, cu ce mijloace avem la dispozitie si ce mijloace vom mai gasi pentru a-l distruge, lichida. O alta varianta eu nu vad.

Anca Alexandrescu: Sa vorbim despre el, despre ce s-a intamplat in acesti ani.

Adrian Severin: Bravo! Asta mie mi se pare lucrul pana la urma cel mai simplu, dar esential in acest moment. Sa punem lumina asupra adevarului. Spune Evanghelia după Ioan... (...) Daca vrem sa fim liberi ca si cetateni ai acestei natiuni, trebuie sa aflam adevarul si sa-l facem cunoascut si aflat de cat mai multi dintre noi si, din acest punct de vedere, ma bucur ca dvs incercati sa puneti lumina... (...) memoria nu e istorie.

Anca Alexandrescu: Sa stiti ca nu ne vom opri. Cât mai multe informații nu vor face decât sa ajute.

Adrian Severin: Să ajute la aflarea adevarului. Poate ca si unii dintre membrii statului paralel rataciti pe acolo. Au ajuns in statul paralel si ei cred ca sunt in rai. Hai sa le explicam cum stau lucrurile si poate ca vor intelege despre ce este vorba si vor reveni acolo unde trebuie sa revina. Adevarul ne serveste foarte mult. (...) Poate că memoria ne mai inseala. Poate ca am uitat unele lucruri. (...)Cu toții – din tot ce se aduna, din bucatelele acestea de puzzle - se va crea o imagine care va permite românilor să stie ce li s-a intamplat, ce li se intampla si ce li se poate intampla daca ei nu vor face ceea ce trebuie sa faca. Pentru că, până la urmă, statul ăsta nu le-a fost dat cadou, este rezultatul eforturilor, sacrificiilor celor care ne-au precedat, și el trebuie aparat de noi toți, în fiecare zi.