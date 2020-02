Vicepremierul Raluca Turcan: „NU avem niciun motiv să retragem OUG pe sănătate”

„Ordonanța pe sănătate a fost publicată în Monitoriul Oficial cu niște texte, care am văzut în spațiul public că sunt comentate într-o variantă care nu corespunde cu cea din Monitor. Nu avem niciun motiv să retragem Ordonanța pe sănătate. Dimpotrivă! ”, a declarat, joi, vicepremierul, în emisiunea Legile Puterii, la Realitatea PLUS..



„Pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate decontate din bugetul Fondului național unic de sănătate, respectiv bugetul Ministerului Sănătății, precum și cei care beneficiază de servicii medicale, atenție, în baza articolelor 100 și 111, furnizorii publici și privați au obligația de a nu incasa sume suplimentare față de cele decontate potrivit actelor normative”, a explicat Turcan, citând din OUG pe sănătate.

„Deci niciun pacient care se încadrează în programele pentru pacienții critici. Ce înseamnă bolnav critic în România? Înseamnă acele afecțiuni care au cea mai mare rată de deces și pot fi prevenite”.

Despre banii de la Casa Natională de Asigurări care se termină în primele 10 zile ale fiecărei luni și nu ajung mai mult, Raluca Turcan spune că „PNL încearcă să ofere servicii de calitate medicala pentru oamenii cu boli foarte grave care mor pe capete, dar ale caror afectiuni puteau fi prevenite. Si aici vorbim despre infarct, accident vascular și bolnavii de cancer”.

Turcan a declarat că OUG pe sănătate „dă drumul la bani pentru o nișă dintre bolnavii critici” și a dat exemplul celor care sunt bolnavi de cancer. Vicepremierul a spus că pentru aceștia se deconteaza acum doar radioterapia din bugetul de sănătate, „cei care fac radioterapia sunt in faza terminala”, ceea ce înseamnă „zero preventie, zero chirurgie si zero medicamente”.

„Această ordonanță tocmai asta face, pentru o nișă de bolnavi critici dă drumul la fonduri între stat și privat fără să mai scoată pacienții bani din buzunar, în condițiile în care am spus că dublăm banii alocați. Am stopat risipa, am canalizat corect fondurile publice pt bolnavii care mor cu zile pe capete in Romania (...) Noi am venit cu această ordonanta care in fiecare zi salvează vieti pentru bolnavii foarte grav”, a explicat vicepremierul.

Ulterior a precizat că fondurile pentru cei grav bolnavi vor creste cu 50 la suta.

„Am vorbit si cu ministrul de Finante si vom creste cu 50 la suta fondurile alocate pentru bolnavii gravi cu aceste afecțiuni pentru care Ordonanța aceasta le dă dreptul sa-si urmeze doctorul si sa-si caute serviciile cele mai bune”, a declarat Turcan.

Despre urgenta Ordonantei pe sanatate, vicepremierul invocă numarul mare de morti tratati fara nicio preventie:

„În momentul de față, in Romania se moare in proportie de 70 la suta de pacienti care fac infarct miocardic, accident vascular, care puteau fi prevenite, si la care se adaiuga bolnavii de cancer care sunt tratati in spitalele publice, in faza terminala, zero preventie.”

Despre Ordonanța de urgență care dă spitalelor private acces la bani publici a vorbit înainte cu câteva zile și ministrul Sănătății. Acesta a declarat că a fost dată în interesul pacienților, duminică seara (16 februarie - n.red.), la Realitatea PLUS.

Despre coplată, ministrul Victor Costache a făcut o declarație controversată: „La om „e ca la mașini”(...) toți șoferii își fac RCA, doar cei care își permit plătesc și CASCO”, a declarat acesta duminică seara (16 februarie - n.red.), tot la Realitatea PLUS.

El a explicat că, de anul viitor, va fi necesar să avem coplată în Sănătate sau un sistem de asigurări complementare de sănătate, și a recunoscut că tarifele la privat vor trebui să crească.

De ce a fost prorogată coplata?

„Coplata este introdusa de PSD, de care s-a tot vorbit, a fost introdusa arbitrariu. (...) Coplata aceasta inseamna de fapt o contributie personala data de guvernarea trecuta intr un mod arbitrar, nu exista norme. (...) Prorogăm coplata să vedem ce anume poate să intre foarte clar în partea de coplată, pentru că se face o confuzie infioratoare”, a mai spus Turcan.

„Sa nu facem confuzie. Noi vorbim de lipsă de contributie personala pentru pacient intre public si privat doar pentru pacientii critici, in rest, si astazi în România sunt foarte multe interventii, boli care se trateaza in sistemul privat si care sunt decontate la un anumit nivel, dupa care pacientii, daca vor sa se duca acolo, platesc”, a mai explicat vicepremierul, la Realitatea PLUS.

OUG pe sănătate a fost contestată la Curtea Constitutională de Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunțat, miercuri, că atacă la CCR modificările aduse sistemului sanitar prin O.U.G. nr. 25/2020, considerând că sunt în contradicție cu Constituția și afectează grav dreptul la sănătate al cetățenilor român. Principalele argumente ale Avocatului Poporului AICI.