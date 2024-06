Pregătirea Rusiei pentru discuții de pace, așa cum a relatat Reuters, citând surse rusești, nu este nimic mai mult decât "teatru", potrivit unui expert militar de la Institute for the Study of War (ISW). În realitate, susține acesta, Putin ar urmări să tempereze dezbaterea la nivel european privind amplificarea sprijinului militar acordat Ucrainei.