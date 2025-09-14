„Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a precizat Jeliazkov.

Premierul bulgar a adăugat că se așteaptă ca și Federația Rusă să acționeze cu prudență, evitând incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este intens. „Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a completat Jeliazkov.

România intervine cu avioane F-16

Ministerul Apărării din România a transmis sâmbătă seara că două avioane F-16 au fost trimise pentru interceptarea dronei rusești. Aceasta a intrat în spațiul aerian românesc în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de la graniță. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că piloții erau pregătiți să doboare drona, care zbura la altitudine foarte joasă, înainte ca aceasta să părăsească teritoriul național și să se îndrepte spre Ucraina.

Sofia condamnă încălcările Rusiei

Guvernul Bulgariei a denunțat încălcarea spațiului aerian al Poloniei, considerând incidentul drept un act „neprovocat”. Premierul Jeliazkov a descris situația drept o provocare inutilă, care nu contribuie la calmarea tensiunilor dintre Rusia și statele membre UE sau NATO. „Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne uneşte în Coaliţia de Voinţă - că avem nevoie de garanţii serioase de securitate pentru Europa, astfel încât să fie clar că Uniunea are pregătirea şi capacitatea de apărare necesare pentru a preveni orice tentativă de provocare şi agresiune”, a declarat Jeliazkov, citat într-un comunicat oficial al Guvernului de la Sofia.

Pregătirea flancului sud-estic al NATO

Incidentul cu drona rusească subliniază tensiunile crescânde în regiunea Mării Negre și nevoia statelor NATO din sud-estul Europei de a-și coordona măsurile de protecție aeriană. Bulgaria a reiterat angajamentul său față de Alianță, iar monitorizarea atentă a spațiului aerian va continua pentru a preveni orice noi incidente.

