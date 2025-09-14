Datele MApN arată că din luna februarie a anului 2022, atunci când Rusia a declanșat conflictul armat în Ucraina, în apropierea granițelor României s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost implicate drone rusești.



Dintre acestea, în 38 de situații, au ajuns fragmente de drone pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării, iar în 10 situații drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României.



Sâmbătă seara, populația din comunitățile aflate în imediata apropiere a nordului județului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la granița cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă și a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României.



"Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

De ce nu a fost doborâtă drona rusească intrată în spațiul aerian al României. Ministrul Apărării vine cu explicații



În acest context, aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români și germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, și au primit autorizarea de a doborî ținta, potrivit sursei amintite.



"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.



În comunicatul de presă, MApN condamnă încă o dată acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.



"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național. Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare", se mai specifică în comunicat.

Alertă diplomatică. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE pentru a doua oară, după intruziunea recentă a dronei rusești