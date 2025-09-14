Întâlnirea este programată la ora 18:00. Este a doua convocare în mai puțin de o săptămână. Prima a avut loc după ce România a criticat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 19 septembrie.

Incidentul confirmat de MApN

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Geran, utilizată de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Două aeronave de luptă F-16, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei, au interceptat obiectul.

Traiectoria dronei a fost monitorizată timp de aproximativ 50 de minute. Aceasta a zburat din zona de nord-est a localității Chilia Veche, spre sud-vest de Izmail, iar ulterior a părăsit teritoriul național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.

Decizia dificilă a piloților români

Aeronavele F-16 au avut contact vizual și radar intermitent cu drona pe toată durata incidentului. Piloții au primit permisiunea de a o doborî, însă, după evaluarea riscurilor colaterale, au ales să nu deschidă focul.

În misiune au intervenit și aliații germani de la baza Mihail Kogălniceanu. Două aeronave Eurofighter Typhoon au sprijinit monitorizarea zonei până la ora 21:30.

Reacția Ministerului Apărării Naționale

MApN a condamnat acțiunea Moscovei, catalogând-o drept „iresponsabilă” și o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității Mării Negre. Oficialii militari au subliniat că Federația Rusă încalcă în mod repetat normele dreptului internațional și expune riscurilor atât populația României, cât și securitatea colectivă a NATO.

Ministerul a transmis că România rămâne angajată în respectarea obligațiilor sale ca stat membru NATO și va continua colaborarea strânsă cu aliații pentru protejarea spațiului aerian național.

Cadru legal pentru acțiuni militare

MApN a reamintit că toate structurile de apărare sunt pregătite permanent pentru a interveni rapid în situații similare. Legea nr. 73 din 2025 stabilește cadrul legal privind neutralizarea dronelor și vehiculelor aeriene neautorizate. Articolul 18 al legii prevede că măsurile aplicate trebuie să țină cont de nivelul amenințării, de dreptul internațional și de protejarea vieților, ultima opțiune fiind distrugerea aeronavei intruse.

Tot în baza acestei legi, ministrul apărării a semnat în iulie 2025 un ordin prin care comandanții desemnați prin planurile de operații au primit autoritatea de a decide asupra doborârii dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României.

