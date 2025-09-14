„Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este o nouă și inacceptabilă violare a suveranității unui stat membru al Uniunii Europene. Această escaladare nesăbuită amenință securitatea regională. Suntem solidari cu România. Sunt în contact permanent cu guvernul român”, a scris Kaja Kallas pe platforma X.

The violation of Romanian airspace by Russian drones is yet another unacceptable breach of an EU Member State's sovereignty.



This continued reckless escalation threatens regional security.



We stand in solidarity with Romania. I am in close contact with the Romanian government. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 14, 2025

Alertă maximă în Tulcea

Sâmbătă seara, locuitorii din comunitățile de la granița României cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, inclusiv cei din municipiu, au primit două alerte extreme prin sistemul RO-ALERT. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în locuri sigure, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian românesc.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatul a zburat timp de aproximativ 50 de minute. Traiectoria sa a fost de la nord-est de Chilia Veche, în România, către sud-vest de Izmail, în Ucraina, iar apoi a părăsit spațiul aerian național în apropierea localității Pardina.

Intervenția avioanelor F-16 și Eurofighter

În acest context, aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, pilotate de piloți români și germani, au monitorizat zona până la ora 21.30. Conform Ministerului Apărării, aceștia au primit autorizația de a doborî ținta.

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a declarat colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN.

Reacția oficială a Ministerului Apărării

Ministerul Apărării Naționale a transmis, printr-un comunicat de presă, că acțiunile Rusiei sunt „iresponsabile” și reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

