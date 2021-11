Slavă Domului, s-a încheiat un an marcat de lupte absurde!, a spus liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian, în Parlament, la votul de învestire al Guvernului Ciucă.

„Slavă Domnului, s-a încheiat. S-a încheiat un an marcat de lupte absurde, continue, cu lăcomie duse, cu sete de putere duse, cu tot felul de echipe, unele câștigătoare, altele câștigătoare-câștigătoare. Avem, în sfârșit, o majoritate care își propune subiecte venite din lumea reală, nu abstracții care nu interesau pe nimeni. Avem în sfârșit o guvernare stabilă. Niciodată în 25 de ani nu am trecut printr-un an ca cel care s-a încheiat”, spune Varujan Pambuccian.

El precizează că majoritatea guvernamentală este formată din patru componente.

„Al patrulea component este grupul minorităților naționale. Intenționăm să avem o contribuție extrem de activă în această guvernare”, conchide Pambuccian.