Vânt puternic, poluarea persistă. Victima: MOGOȘOAIA

Potrivit sursei citate, cetățenii din Mogoșoaia se plâng de ceva vreme de mirosul pestilențial, care lasă un gust dulceag în gură. În luna decembrie a anului trecut, un locuitor al comunei Mogoșoaia a trimis o scrisoare Gărzii de Mediu, prin care cerea clarificări.

“In aproape fiecare seara/noapte miroase intepator in zona. Va rog sa dispuneti masurarea calitatii aerului in zona deoarece aerul este irespirabil din ce in ce mai des. Am inteles ca exista o groapa de gunoi in imediata apropiere si care functioneaza ilegal. Va rog sa luati masurile legale care se impun, in caz contrar voi fi obligat sa informez autoritatile europene cu competente in apararea impotriva poluarii aerului”, se arată în sesizarea către Garda de Mediu.