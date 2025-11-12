Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege care majorează valoarea nominală maximă a tichetelor de masă de la 40 de lei la 45 de lei. Decizia a venit în urma unui amendament aprobat în plen și, dat fiind că Deputații au avut rol decizional, legea va fi trimisă direct Președintelui României, Nicușor Dan, pentru promulgare, urmând să intre în vigoare după acest pas.

Această majorare intervine ca urmare a recentelor proteste sindicale și a negocierilor purtate între Guvern, patronate și sindicate. Deși cererea inițială a fost de 50 de lei, noul plafon stabilit de actul normativ este de 45 de lei pentru fiecare tichet.

Proiectul de lege aduce o clarificare și în privința tichetelor de creșă: în situațiile în care acestea nu pot fi emise pe suport electronic, angajatorul va putea achita direct contravaloarea către instituția de învățământ unde este înscris copilul.

Deși reprezintă un sprijin pentru angajați, tichetele de masă rămân impozabile. Acestea sunt supuse atât Contribuției la Sănătate (CASS), cât și unui impozit de 10%, ambele costuri fiind suportate de către beneficiari.