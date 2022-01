Valer Blidar: Nu sunt înregimentat politic. Nu am fost niciodată

„Nu sunt înregimentat politic. Nu am fost niciodată. (...) Nu m-ați văzut cu niciun politician. Eu am construit o afacere care sa funcționeze pe bază de competitivitate, și nu pe relații si șpagă. Și acest tip de om de afaceri nu-i pe placul tuturor.

De asta am fost acuzat in aproape toate licitatiile din Romania, ca facem lego la Arad. Ori noi suntem cunoscuti pe toate continentele. Am fabricat vagoane care circula pe toate continentele. În toate licitatiile internationale, inainte, o delegatie din țara respectivă a venit la noi sa vada ce facem si dupa aceea au decis daca ne vor sau nu. La fel s-a intamplat cu cei de la Oradea, Galați, nu și la București”, a declarat Valer Blidar, în exclusivitate, la Culisele statului paralel.

Când ajung primele tramvaie de la Astra în Capitală

Primele tramvaie de la Astra Vagoane, colorate în verde, vor ajunge în Capitală în luna august: „Vom livra in august anul acesta, mai devreme. Verde vrea primaria”, a anunțat omul de afaceri, în exclusivitate, la Culisele statului paralel.

Valer Blidar nu a negat că a avut probleme pentru că nu a fost înregimentat politic.

Despre cum au fost greutățile de pe piața românească prin neimplicarea politică, omul de afaceri spune că „am simțit. Ăsta a fost și motivul pentru care alocam mai mult pentru export. În primii ani dupa privatizare era foarte complicat in România, ne-am axat în străinătate. Acolo nu era bazat pe șpagă”.

Despre contractul cu Brazilia, Valer Blidar spune că „în finală am ramas trei societati - noi aveam 80 de milioane, Spania si germanii mai mult. Am castigat, au facut contestatie. Acolo erau brazilieni, nu români. Toata comisia de licitatie a venit la Astra. Am luat membrii si i-am dus in hala, apoi in birou. Factura pentru vagonul asta e 800 de mii de euro, la ei era un milion. <<Înseamna ca vreti sa ne pacaliti”>>. Noi , la banii astia va facem vagonul (le-am spus, n.red.). Au plecat, au respins contestatiile. Astazi, daca ma duc in Brazilia, guvernatorul ma primeste cu covorul roșu. Dacă vreau sa merg la un minister, la un secretar de stat când m-a programat, atunci are treabă”.

Valer Blidar, despre singura întâlnire cu membri ai Guvernului în 30 de ani

Întrebat dacă a fost chemat de vreun reprezentant al Guvernului pentru a discuta despre legislația fiscală, a muncii, condiții de organizare a licitațiilor în ultimii 30 de ani de Anca Alexandrescu, Valer Blidar a precizat că „o singură dată”. Omul de afaceri a relatat cum au fost chemați la Guvern, la Ministerul Economiei, când era ministrul Varujan Vosganian, însă întâlnirea a fost singura și nu s-a mai repetat.

„O dată. Am avut unele întâlniri cu unii oameni politici, care s-au informat de la mine, mă cunosc oameni din toată țara. Sunt, au fost politicieni interesași de mersul Astra.

O data am fost convocat. Un minister ce avea obligatii in sensul ăsta a decis sa constituie un fel de sfat al batranilor, sa aleaga 20 de oameni de afaceri din România cu care să se întâlnească periodic și să fie senzorii... Ne-am intalnit o data, la Ministerul Economiei, ministru era dl Vosganian. (...) Al treilea m-am inscris eu la cuvânt, adevărații senzori di neconomie suntem noi. Eram din toate domeniile, români. Numai că în cadrul întâlnirilor noi să vă spunem cu ce probleme ne confruntăm, dvs ne puneti intrebari care sunt marile probleme pentru care economia funcționează cum funcționează. Secretarul de stat m-a oprit atunci si mi-a spus, domnule Blidar, credeti ca dl ministru va sta sa asculte problemele cu care va confruntati? Atunci a intervenit cineva care a spus sa spun in continuare. A fost și prima dată si ultima data cand ne-am intalnit. Tot ce proiectasem a căzut. N-a mai avut nimeni asemenea idee. Cu toate că întâlnirile cu noi, oamenii de afaceri i-ar ajuta. Noi nu numai ca batem pasul pe loc, noi facem pași în spate”, a mai declarat Valer Blidar, miercuri seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Începuturile Astra Vagoane și „cheia succesului”

Întrebat cum a cumparat Astra Vagoane, Valer Blidar a relatat că „în 1998 s-a produs separarea celor doua fabrici, de calatori si marfa. Toate datoriile au fost trecute pe cea de calatori, mult mai mica . Fabrica de vagoane de marfa a fost cumparata de americani, iar noi am luat ce a ramas cu datorii de 1,3 miliarde, in 1999. Mi-am asumat raspunderea. Noi suntem mai multe firme (acum) in grupul Astra. La a 7-a licitatie ne-am asumat plata datoriilor si in 5 ani am platit, iar la 20 de ani de la infiintarea FPS am primit titlul de cea mai performantă privatizare”.

Despre „cheia succesului” cu Astra Vagoane, Valer Blidar spune că „înainte de a intra in această afacere am analizat istoricul. Mi-am dat seama ca se poate face treaba. Dupa privatizare am luat tarile unde a vandut. Am reusit sa incheiem contract cu Egiptul, Franta, firma germana, Iran, Brazilia, am reusit . (...) Pe noi nu ne sprijina nimeni. Scrisoarea de garantie cu garantia statului costa 4,2% din valoare. Asta inseamnă ca la 100 de milioane inseamnă 4,2 mil, in situatia in care nu esti sigur ca castigi. Nu poti sa risti 4 milioane. Ușor-ușor ne-am îngustat felia asta ,pentru că ne e foarte greu sa obtinem aceste scrisori de participare la licitatie. (...)

Aici am avea nevoie de un sprijin. Capacitate avem, posibilitate de a fabrica avem . N-avem nevoie de finantari de la nimeni, decat sa fim lasati sa producem, si unde statul intervine in celelalte tari foste comuniste, consider ca ar trebui sa intervina si la noi”.