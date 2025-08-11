Este o situație de criză în țara noastră în acest moment și asta pentru că măsurile de austeritate impuse de Guvern au adus românii în pragul sărăciei.



Profesorii sunt de mai bine de două săptămâni în stradă, nemulțumiți fiind de faptul că salariile lor vor scădea, dar și pentru că vor avea mai mult de muncă.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, se pare că de luna următoare mai multe categorii vor ieși în stradă, și asta deoarece oamenii sunt nemulțumiți de pachetele implementate de Guvern referitoare la aceste măsuri de austeritate. Atunci, pe lângă profesori, vor ieși inclusiv pensionari în stradă și sindicaliști din mai multe domenii cheie din stat.