La ora 10.00 va începe protestul în fața Ministerului Educației vor veni dascăli de peste tot din țară, care își vor striga nemulțumirile timp de două ore în fața instituției.

Este pentru a opta zi când dascălii ies în stradă din cauza măsurilor de austeritate și vor continua să facă asta și în perioada următoare, până se vor face auziți.

Sindicaliștii spun că noile prevederi duc la scăderea veniturilor, dar și la pierderea locurilor de muncă, motiv pentru care iau în calcul declanșarea unei greve generale. Noul an școlar va începe în stradă cu un protest la care vor participa aproximativ 30.000 de profesori.