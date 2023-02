Înregistrarea distribuită inițial pe canalul de știri CHTD de pe Telegram arată că femeile sunt din Makiivka, oraș din regiunea ucraineană ocupată Donețk, relatează Newsweek.

Una dintre femei ține haina în mâini și spune zâmbind către cameră: "Am primit un ajutor neașteptat azi", adăugând că văduvele soldaților uciși pe front sunt "foarte recunoscătoare" pentru haine.

"Vă mulțumim din toată inima. Vă mulțumim că ați avut grijă de noi", spune ea, apoi toate femeile spun în cor "vă mulțumim".

Russian females thank for the fur coats they got in exchange for their males who died occupying, killing, raping Ukraine.



Look how happy they are. #NaziRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/0ELwSnFSqo