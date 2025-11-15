Femeia a fost scoasă dintre ruine cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului, însă medicii nu i-au putut salva viața, din cauza arsurilor grave și a leziunilor cardiace severe.

Simbol al Cernobîlului

Soțul ei, inginerul sovietic Valeri Hodemciuk, a fost prima victimă oficială a exploziei de la Reactorul 4. Avea 35 de ani, iar corpul său a fost „vaporizat” și nu a fost găsit niciodată. Ultimul său apel telefonic, la 1:23 dimineața, a precedat cu câteva secunde dublul suflu al exploziei.

Același atac rusesc a devastat și locuința unui alt supraviețuitor de la Cernobîl, inginerul Oleksii Ananenko (66 de ani), unul dintre cei trei „scafandri sinucigași” cunoscuți mondial care au intrat în apă radioactivă pentru a preveni o explozie cu potențial catastrofal pentru o mare parte din Europa.

Soția lui Ananenko, Valentina, a descris clipele de groază: „Ne-am trezit la 1:30 pentru că am auzit o dronă. Apoi a venit explozia. Când am deschis ușa, era un fum atât de înecăcios încât nu puteai respira.”

Blocul evacuaților de la Cernobîl 86, ținta atacului

Blocul lovit din Kiev fusese construit special pentru angajații evacuați după dezastrul din ’86. Astfel, o comunitate de oameni care au trăit odată în umbra radiațiilor a devenit, din nou, ținta unui conflict.

Atacul de vineri seară, calificat drept unul dintre cele mai puternice bombardamente asupra Kievului din ultimele luni, a făcut cel puțin șapte morți și 35 de răniți. Imaginile arată clădirea sfâșiată, simbol al unei promisiuni de siguranță spulberate.

Eroismul soțului Nataliei, Valeri Hodemciuk, și al lui Oleksii Ananenko a fost imortalizat în miniseria HBO „Cernobîl”. Ananenko, rememorând misiunea sa critică de deschidere a supapelor din subsol pentru a împiedica o explozie de câteva megatone, a spus simplu: „Mi-am făcut treaba. Nu e nimic de lăudat.”