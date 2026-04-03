Urmărire ca în filme la Botoșani: trei șoferi au fugit de poliție și s-au ascuns cu mașinile într-o curte străină. Unul nu avea permis, altul ar fi fost drogat

Trei șoferi au încercat să evite un control al poliției, după ce nu au oprit la semnalul agenților pe DE 58, în localitatea Baia, județul Botoșani. Aceștia au intrat cu mașinile într-o curte privată, în încercarea de a scăpa de verificări.

Polițiștii le-au cerut celor trei să iasă din curte, însă doar doi s-au conformat. Al treilea a fugit prin spatele imobilului. În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 35 de ani, din Botoșani, care avea permisul suspendat și mai fusese depistat în trecut conducând ilegal. Acesta a fost găsit câteva ore mai târziu și reținut pentru 24 de ore.

Un alt șofer, suspect că ar fi condus sub influența drogurilor

În cazul unui alt conducător auto, în vârstă de 32 de ani, polițiștii au suspiciuni că ar fi consumat substanțe psihoactive. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar mașina pe care o conducea nu era înmatriculată.

Advertising

Advertising

Polițiștii continuă cercetările pentru conducere cu permisul suspendat și pentru punerea în circulație a unui autoturism neînmatriculat. În funcție de rezultatele analizelor, în cazul șoferului de 32 de ani ar putea fi extinse acuzațiile și pentru conducere sub influența substanțelor interzise.