Uraganul a lovit partea de sud-vest a Floridei. Vântul a atins și 250 de km/h în unele zone și a lăsat dezastru în urmă.

Ploile torențiale au inundat complet străzile, iar viitura a avut un debit uriaș. Mai mulți rechini au fost aduși de apă pe străzile orașelor. Filmări cu peștii care înoată în mijlocul drumurilor au apărut deja pe rețelele sociale.

🌪️SOUTHWEST FLORIDA TORNADO🌪️ Hurricane Ian producing tornadoes in #SWFL this afternoon. This was shot along US 41 between Naples and Miami... 📹: @winknews viewer Roger Felipe pic.twitter.com/c4xia4KCBE

În apropiere de Keys, o barcă la bordul căruia se aflau migranți s-a răsturnat. Trei persoane au fost salvate, iar patru au reușit să înoate până la țărm.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven\"t experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm