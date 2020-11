Unul dintre bolnavii de COVID-19 transferați la Pașcani de la Spitalul din Piatra Neamț a murit

Astfel, numărul celor care au murit după incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț a ajuns la 11, cu precizarea că decesul nu are legătură cu bolnavii aflați în saloanele de Terapie Intensivă, unde s-a produs tragedia.

„În cursul gărzii trecute a decedat un pacient bolnav de coronavirus transferat de la Piatra-Neamț”, a declarat Maria Timofte, purtător de cuvânt al spitalului din Pașcani, potrivit realitateadeneamt.net.

Și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a confirmat, astăzi, decesul acestuia.

„Aseara la 21 (a fost anuntat decesul - n.red.). Nu, nu, are legatura cu incendiul. Este al saptelea bolnav care a venit, era in UPU si a fost preluat si dus in spitalul din Pascani”, a declarat luni ministrul Nelu Tătaru.