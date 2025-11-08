Informația a fost dezvăluită de publicația britanică The Guardian, care a consultat un document intern al Comisiei Europene. Noul centru va fi integrat în inițiativa „Scutul Democrației”, propusă de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și va avea rolul de a coordona schimbul de informații între statele membre, dar și de a crește nivelul de conștientizare publică în privința tentativelor străine de manipulare informațională.

Rusia, acuzată că folosește atacuri hibride pentru a submina încrederea publică

Documentul citat subliniază că Federația Rusă, pe lângă conflictul militar din Ucraina, duce o campanie de atacuri hibride îndreptate împotriva Europei. „Prin răspândirea de informații false, uneori incluzând manipularea și falsificarea faptelor istorice, Rusia încearcă să submineze încrederea în sistemele democratice”, se arată în proiectul citat de The Guardian.

Un centru european cu participare extinsă

Comisia Europeană are în vedere reunirea, în cadrul centrului, a unor experți din toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și din țările candidate la aderare. Participarea la activitățile centrului va fi voluntară, însă proiectul prevede și includerea unor „parteneri cu viziuni similare”, ceea ce, potrivit sursei citate, ar putea permite și implicarea Regatului Unit.

Rețea independentă de verificare a informațiilor și influenceri pro-democrație

Planul „Scutul Democrației” mai include și crearea unei rețele independente de verificatori de fapte (fact-checkers), care va acționa pentru a proteja spațiul public de campaniile de dezinformare, mai ales în perioade electorale, crize sanitare sau dezastre naturale. Bruxellesul dorește, de asemenea, să formeze o rețea de lideri de opinie din mediul online, care vor disemina informații corecte despre standardele și regulamentele democratice europene.

Campanii rusești documentate pe scară largă

Potrivit Serviciului European de Acțiune Externă, doar în ultimii ani au fost documentate zeci de campanii de dezinformare lansate de Rusia. Printre acestea se numără „Operațiunea Double”, care a presupus crearea unor site-uri ce imitau publicații europene cunoscute – printre care Die Welt, Le Point, La Stampa și Polskie Radio. Pe aceste platforme erau publicate materiale false cu mesaj antioccidental, menite să discrediteze politicienii europeni și să diminueze sprijinul public pentru Ucraina și pentru refugiații ucraineni.

China, acuzată de răspândirea propagandei prin PR și influenceri

Documentul face referire și la acțiunile Chinei, care, potrivit Comisiei Europene, utilizează agenții de relații publice și persoane influente pentru a crea și difuza materiale ce susțin interesele sale politice. În anul 2024, cercetătorii de la Citizen Lab au identificat 123 de site-uri care operau din China, prezentându-se drept instituții media, dar care publicau materiale pro-Beijing în 30 de țări din Europa, Asia și America Latină.

Cazuri recente de interferență electorală în Europa de Est

Implicarea străină în afacerile interne ale statelor membre a devenit evidentă mai ales după alegerile din România, ale căror rezultate au fost anulate în urma descoperirii unei campanii coordonate de Rusia. Atacurile au inclus operațiuni cibernetice de mare amploare asupra sistemului electoral și o activitate intensă pe rețelele de socializare. Autoritățile din Republica Moldova au acuzat anterior Moscova de acțiuni similare, menționând folosirea de scheme de cumpărare a voturilor și campanii de propagandă, potrivit jurnaliștilor britanici.

Originea inițiativei și calendarul de implementare

Conceptul de Centru pentru Reziliență Democratică a fost prezentat pentru prima dată de Ursula von der Leyen în luna septembrie, în cadrul discursului său adresat membrilor Parlamentului European. Potrivit informațiilor disponibile, prevederile detaliate ale proiectului urmează să fie făcute publice pe 12 noiembrie.

