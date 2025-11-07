Potrivit agenției Interfax, Ministerul Finanțelor a elaborat modificări la Codul Fiscal prin care acciza pentru alcoolul etilic denaturat utilizat la fabricarea benzinei AI-92 va fi eliminată. Surse citate de Interfax au explicat că această decizie urmărește să facă rentabilă producția de benzină pe bază de alcool și să asigure continuitatea aprovizionării în situația unei lipse pe piață. Modificările au fost incluse într-un pachet legislativ aferent celei de-a doua lecturi a proiectului de buget pentru anul viitor, aflat în prezent în dezbaterea Dumei de Stat.

Rafinăriile vor putea crește nivelul de alcool în benzină până la 10%

Publicația Kommersant scrie că noile reglementări vor permite rafinăriilor să majoreze conținutul de alcool din benzină până la 10%, comparativ cu limita actuală de 1,5%. Potrivit calculelor Ministerului Energiei, această creștere ar aduce pe piața internă un plus de 100.000 de tone de combustibil pe lună. În paralel, ministerul ar putea ridica interdicția privind utilizarea monometilanilinei (MMA), un aditiv care sporește cifra octanică a benzinei și crește randamentul de producție. Deși substanța a fost interzisă în Rusia din 2016 din cauza toxicității ridicate și a riscului cancerigen, autoritățile iau în calcul reintroducerea ei pentru a sprijini industria în contextul actual.

Atacurile cu drone au redus drastic producția de petrol

Începând cu luna august, dronele ucrainene au lovit 22 de rafinării din Federația Rusă, determinând oprirea temporară a activității în mai multe instalații. Din cauza acestor atacuri, volumul rafinării petrolului a scăzut cu 10% între iulie și septembrie, ajungând la 4,86 milioane de barili pe zi – cel mai redus nivel din ultimii cinci ani. Această prăbușire a producției a generat o criză majoră de benzină care a afectat regiuni întinse, de la Kamceatka până în zona centrală a Rusiei. În unele regiuni, autoritățile au fost nevoite să limiteze cantitățile de combustibil vândute populației, scrie MoscowTimes.

Guvernul rus impune interdicții la export și deschide importurile din Asia

Pentru a reduce efectele crizei, guvernul a interzis exportul de benzină și motorină, eliminând totodată taxele de import pentru a facilita achizițiile din China, Singapore și Coreea de Sud. Aceste măsuri au fost adoptate în regim de urgență, cu scopul de a stabiliza rapid prețurile interne și de a asigura stocurile minime necesare pentru sezonul rece.

O fetiță de 11 ani îl pune în încurcătură pe Putin: „Unchiul meu rănit e trimis din nou la război” - Video

Criza carburanților ar putea afecta și piața de combustibil pentru avioane

Maxim Diachenko, partener administrativ și membru al consiliului de administrație al companiei Proleum – cel mai mare furnizor privat de produse petroliere din Rusia – a avertizat la începutul lunii noiembrie, într-un interviu pentru RBC, că dificultățile de pe piața benzinei ar putea afecta în curând și piața combustibilului pentru aviație. „Pentru a face față crizei de producție a produselor petroliere, guvernul rus a relaxat cerințele impuse rafinăriilor. În prezent, motorina de iarnă poate fi obținută prin amestecul motorinei de vară cu kerosen”, a explicat Diachenko. Potrivit acestuia, această măsură ar putea duce la o creștere semnificativă a prețului kerosenului, ceea ce ar reprezenta o amenințare directă pentru sectorul aviatic.

Rusia încearcă să stabilizeze producția prin soluții neconvenționale

Prin aceste modificări, Kremlinul caută să asigure un echilibru temporar în piața internă a combustibililor, afectată grav de pierderile din sectorul de rafinare. Relaxarea normelor, reintroducerea aditivilor controversați și utilizarea alcoolului în procesul de producție sunt măsuri de urgență care reflectă amploarea dificultăților economice generate de conflictul din Ucraina și de sancțiunile internaționale.

Rușii se gândesc să fugă spre est. Șoigu a propus relocarea populației în Siberia și industrializarea estului țării