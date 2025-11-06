Imaginile, difuzate de mai multe publicații internaționale, arată reacția stânjenită a liderului rus, pus în fața unei întrebări directe și dureroase din partea copilului.

Astfel de situații nu sunt neobișnuite în armata rusă, unde soldați bolnavi sau răniți sunt forțați să revină pe câmpul de luptă fără îngrijiri corespunzătoare. Ceea ce face momentul remarcabil este faptul că o voce de copil i-a adresat întrebarea direct președintelui, într-un eveniment public desfășurat chiar în inima Moscovei, relatează Daily Mail.

Tragedia din spatele unei întrebări

Kira, fetița de 11 ani care a îndrăznit să-i vorbească liderului rus, a trăit deja pierderea tatălui său, Vladimir Pimenov, un bărbat de 36 de ani mobilizat în armată, ucis anul trecut în luptele din regiunea Donețk. În timpul întâlnirii organizate în Piața Roșie, ea nu a adus în discuție moartea tatălui său, ci a ales să ceară ajutor pentru unchiul ei, Anton Fisiura, în vârstă de 46 de ani, care fusese rănit la braț și trimis din nou pe front, fără să fie tratat.

„Unchiul meu este acum pe front”, i-a spus Kira liderului rus, înconjurat de lideri religioși. „A fost rănit la braț, a fost în spital. Nu îl tratează deloc, iar acum îl trimit din nou într-o misiune [pe front]. Aș vrea să fie transferat într-un spital bun din Rusia.”

Reacția lui Putin

Vizibil incomodat, Vladimir Putin a răspuns calm: „Îl vom găsi cu siguranță, bine?”. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin nu a oferit nicio garanție că bărbatul va fi scos de pe linia frontului pentru a primi tratament medical. Rămâne neclar dacă promisiunea de a „îl găsi” va fi urmată de acțiuni concrete.

Pentru a se asigura că președintele înțelege exact la cine se referă, Kira a adăugat: „[Numele lui este] Anton Fisiura.”. Putin a încuviințat scurt: „Desigur. Mulțumesc că ți-l amintești”, apoi a sărutat-o pe cap și a plecat mai departe.

Familia marcată de război

Kira provine din Siberia, o regiune din care au fost recrutați numeroși soldați pentru războiul din Ucraina. Unchiul despre care a vorbit are doi copii, de 9 și 18 ani, iar fetița a mai menționat că și alți doi unchi ai ei luptă în prezent în război. Mama, Viktoria Pimenova, este avocat și activează în cadrul Comitetului Familiilor Luptătorilor Patriei, o organizație care oferă sprijin rudelor celor mobilizați.

Kira și sora sa mai mică, Anastasia, în vârstă de 7 ani, au rămas orfane de tată din cauza conflictului început de Putin. Vladimir Pimenov, tatăl lor, a fost decorat post-mortem cu Ordinul Curajului, o distincție acordată celor care și-au pierdut viața în luptă.

Cadoul simbolic pentru liderul rus

În ciuda dramei personale, Kira i-a oferit lui Vladimir Putin un dar cu valoare simbolică – un Ceburașka, o jucărie din perioada sovietică, celebră pentru urechile sale mari și rotunde. Fetița a mărturisit că a confecționat jucăria chiar ea.

„Am împletit jucăria Ceburașka și pentru unchiul meu Anton, apoi pentru unchiul Vanea și unchiul Iura, care apără acum Patria. Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc.”

Gestul copilului a contrastat puternic cu subiectul discuției, amintind că în spatele cifrelor și discursurilor oficiale se află familii distruse și copii care încearcă, în mod inocent, să-și salveze rudele de pe front.

