Bărbatul a povestit că lucrează în schimburi și pleacă spre serviciu în jurul orei 3 – 3:30 dimineața. Într-o zi, când a revenit acasă în pauza de la muncă, pe la 10 dimineața, s-a trezit cu poliția la ușă. „M-am speriat, am zis: ce-am făcut?”, a spus el în clipul postat online.

Oamenii legii i-au transmis că vecinii săi români l-au reclamat. Motivul ar fi că ar porni mașina în toiul nopții și ar da „ture prin parcare”, tulburându-le somnul cu farurile.

Tânărul a negat cele spuse de vecini și a explicat că singurul lucru pe care îl face este să plece la muncă la acea oră. „Ce să fac, să nu mai merg la muncă fiindcă dorm ei?”, a întrebat retoric bărbatul.

Dispută directă cu vecina

După ce polițiștii au plecat, tensiunea nu s-a încheiat. Vecina a venit personal la ușa lui pentru a-l certa. „Cu gura până la cer, că îi fac bătaie de joc, că îi deranjez, că le bag farurile în geam”, a povestit românul.

El i-a răspuns pe loc, fără menajamente: „Dacă nu le convine, să-și zidească geamul. Eu n-am ce să fac, trebuie să merg la muncă.”

Poliția nu a găsit motive de sancțiune

Forțele de ordine nu au putut lua nicio măsură împotriva sa, întrucât nu încălca nicio lege. Totuși, situația i-a lăsat un gust amar. „E trist că problemele mi le fac chiar ai mei, nu nemții”, a concluzionat bărbatul în înregistrarea de pe TikTok.

