Creșterea animalelor în propria gospodărie rămâne o practică frecventă în România, fie că vorbim despre mediul rural sau despre zonele de la marginea orașelor. Obiceiul transmis din generație în generație este încă puternic prezent, însă vine la pachet cu reguli și obligații prevăzute de lege. Animalele trebuie declarate, îngrijite corespunzător și ținute în condiții care să nu afecteze sănătatea sau confortul vecinilor.

Limitele impuse prin lege pentru numărul de animale

Reglementările actuale stabilesc foarte clar câte animale pot fi crescute într-o curte privată. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, privind normele de igienă, prevede la articolul 15 că gospodăriile fără apă curentă și canalizare pot deține maximum 6 animale mari – vaci, porci, cai sau capre – și cel mult 50 de păsări.

Adăposturile trebuie construite la minimum 10 metri de casele vecinilor pentru a limita mirosurile, zgomotul și eventualele riscuri pentru sănătatea publică.

În cazul gospodăriilor racordate la rețelele de apă și canalizare, regulile devin mai permisive. Legea permite de obicei până la 2 cai, 5 vaci, 5 porci și 15 oi sau capre.

Dacă numărul animalelor depășește aceste limite, gospodăria este încadrată automat drept fermă zootehnică, ceea ce aduce obligații suplimentare. Proprietarul trebuie să se înregistreze la autorități, să obțină avize de funcționare, să respecte norme de biosecuritate și să accepte controalele Direcției Sanitar-Veterinare.

Obligațiile legale privind bunăstarea animalelor

Creșterea animalelor nu se rezumă doar la hrană și adăpost. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor obligă proprietarii să asigure condiții minime de bunăstare. Adăposturile trebuie să fie curate, aerisite și protejate împotriva intemperiilor, rozătoarelor și bolilor.

Responsabilitatea gospodăriei aparține în totalitate proprietarului: acesta trebuie să curețe periodic dejecțiile, să asigure hrană și apă suficiente și să respecte controalele sanitare.

Speciile precum porcii, bovinele și ovinele trebuie înregistrate la medicul veterinar al circumscripției. Atunci când numărul animalelor depășește un anumit prag – de exemplu, mai mult de 15 porci – exploatația trebuie declarată oficial, cu aplicarea unor reguli suplimentare de biosecuritate.

Fricile ascunse ale șerpilor. Cum să folosești aceste informații ca să îi ții departe de casă și grădină

În plus, toate animalele trebuie identificate și înscrise în Registrul Agricol. Lipsa acestor formalități poate aduce sancțiuni, iar dacă există riscuri de răspândire a bolilor, autoritățile pot dispune confiscarea sau chiar eutanasierea animalelor.

Relația cu vecinii și regulile de bună conviețuire

O mare parte din disputele apărute în comunități pleacă de la neglijarea regulilor de conviețuire atunci când gospodăriile dețin animale. Legea stabilește clar că adăposturile trebuie amplasate la minimum 10 metri de locuințele vecine și că igiena trebuie menținută constant.

Mizeria, mirosurile neplăcute sau zgomotele excesive, în special pe timpul nopții, pot genera reclamații la primărie, Direcția de Sănătate Publică sau Poliția Locală.

Gospodarii sunt obligați să întrețină permanent spațiile, să curețe și să dezinfecteze regulat, iar animalele nu trebuie lăsate să creeze disconfort vecinilor. În caz contrar, se pot aplica amenzi sau chiar interzicerea creșterii animalelor în anumite zone.

În localitățile rurale sau în zonele de la marginea orașelor, regulamentele locale aprobate prin hotărâri ale consiliului local pot impune restricții suplimentare față de legislația națională, iar acestea trebuie respectate întocmai.

Plante toxice pentru pisici. Evită să le ții aproape dacă ai animale de companie în casă