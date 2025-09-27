La patru ore după incident, care a avut loc pe o linie de interconectare între mai multe rețele, serviciul fusese restabilit la aproximativ nivel de 50% în vastele zone afectate din statele Yucatán, Campeche și Quintana Roo.

"Au fost afectați 2,3 milioane de utilizatori", a explicat presei Hector Lopez, directorul de operațiuni la Comisia federale de electricitate (CFE), compania națională de electricitate.



Semafoarele au încetat să funcționeze, provocând haos pe drumuri, în timp ce doar magazinele cu generatoare au continuat să funcționeze, potrivit unui corespondent AFP la Cancun.<

Aunque paulatinamente va regresando el suministro de energía eléctrica a varias zonas en Cancún, gran parte de la ciudad aún se mantiene a oscuras. Al no funcionar los semáforos por la falta de energía eléctrica, se recomienda a la población conducir con precaución. pic.twitter.com/yGmWdYRHX0 — SQCS Radio y Televisión (@sqcsradioytv) September 27, 2025

Serviciul telefonic a fost întrerupt timp de mai mult de două ore în unele cartiere ale acestui oraș vizitat de milioane de turiști în fiecare an.





Conform informațiilor disponibile, rețeaua de distribuție a apei și spitalele nu par a fi afectate, a precizat Lopez.

