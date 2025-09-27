Un oraș întreg a rămas în beznă din cauza unei pene de curent. Haos pe drumuri, 2,3 milioane de oameni afectați

Cancun in beznă. Foto; Profimedia
Aproximativ 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos în special în orașul turistic Cancun, potrivit autorităților, citate de agențiile de presă străine.

La patru ore după incident, care a avut loc pe o linie de interconectare între mai multe rețele, serviciul fusese restabilit la aproximativ nivel de 50% în vastele zone afectate din statele Yucatán, Campeche și Quintana Roo.

"Au fost afectați 2,3 milioane de utilizatori", a explicat presei Hector Lopez, directorul de operațiuni la Comisia federale de electricitate (CFE), compania națională de electricitate.

Semafoarele au încetat să funcționeze, provocând haos pe drumuri, în timp ce doar magazinele cu generatoare au continuat să funcționeze, potrivit unui corespondent AFP la Cancun.<

Serviciul telefonic a fost întrerupt timp de mai mult de două ore în unele cartiere ale acestui oraș vizitat de milioane de turiști în fiecare an.

Conform informațiilor disponibile, rețeaua de distribuție a apei și spitalele nu par a fi afectate, a precizat Lopez.

