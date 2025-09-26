Potrivit presei, 16 milioane de euro din PNRR nu au fost investiți în proiecte din România din cauza problemelor de integritate cu care se confruntă directorul companiei Hidroelectrica. Chiar dacă Borbely Karoly și-a încetat contractul, riscul de a pierde banii rămâne, din moment ce procedurile de a numi un nou conducător trebuie finalizate în două luni iar termenul limită pentru a folosi fondurile este anul viitor.

În acest context, ministrul Energiei susține că directorul de la Hidroelectrica s-ar fi sacrificat ca România să primească banii din PNRR, deși activitatea lui deja a blocat sume uriașe, din cauza conflictelor de interese evidente.

Jurnaliștii spun că deși Hidroelectrica a plătit din banii românilor o corporație uriașă din domeniu ca să spună că nu există un conflict de interese în privința lui Borbely Karoly, dovezile sunt evidente. Potrivit presei, acesta a fost propus pentru funcția de director general de un consiliu din care a făcut parte. Ulterior, a fost numit de un alt consiliu al companiei din care, din nou, a făcut parte. În ciuda dovezilor, acesta a fost menținut în funcție atât de Sebastian Burduja cât și de Bogdan Ivan, cu riscul de a pierde milioane de euro din PNRR.



În timp ce românii pierd bani europeni din cauza numirilor în funcții de conducere, directorii de la Hidroelectrica încasează sume colosale. În anul 2023 Bogdan Badea, fostul conducător al companiei, a încasat 275.000 de euro net. Această sumă nu a fost plătită nici măcar pentru un an întreg, din moment ce a fost înlocuit de Borbely Karoly.

