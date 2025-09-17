Cum a fost capturată compania

Surse apropiate anchetei, citate de fantome.info, susțin că un grup de interese, condus de unul dintre cei mai bogați români, a reușit să plaseze oameni de încredere în funcții-cheie din instituțiile statului. Prin aceștia, au fost controlați direct managerii Hidroelectrica și contractele companiei.

Mecanismul ar fi funcționat după un scenariu clasic: promovarea unor persoane obediente în poziții strategice, control politic la vârf, presiune din partea mogulilor media și complicitatea unor șefi de instituții de stat.

Pierderile: sute de milioane de euro

În timp ce populația României a plătit în ultimii ani unele dintre cele mai mari tarife la energie din Europa, Hidroelectrica ar fi fost sistematic devalizată.

Prejudiciul, conform estimărilor preliminare avansate de sursa citată, depășește câteva sute de milioane de euro.

Metodele folosite:

Licitații trucate – contracte câștigate de companii „de casă” la prețuri umflate.

Achiziții fictive – bunuri și servicii plătite, dar neprestate.

Vânzare de energie sub prețul pieței către firme alese, cu pierderi masive pentru compania de stat.

Rețeaua: politicieni, afaceriști, moguli media

Zeci de companii private au beneficiat de pe urma acestui mecanism, potrivit documentelor aflate în analiza sursei citate. Printre cei implicați apar politicieni cu influență, șefi de instituții publice, oameni de afaceri și patroni de presă.

Rețeaua a fost construită acum mai bine de 10 ani, iar de atunci noi membri s-au adăugat treptat, consolidând mecanismul de control asupra Hidroelectrica, mai menționează sursa citată.

Ce urmează

Cazul ar putea reprezenta una dintre cele mai grave fraude economice din ultimii ani, cu impact direct asupra fiecărui consumator de energie din România.