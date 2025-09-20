Proiectul care propune reducerea veniturilor directorilor Romgaz prevede plafonarea indemnizațiilor lunare la maximum trei salarii brute. În replică, conducerea companiei de stat susține că o eventuală plecare a managerilor ar putea genera un șoc negativ în rândul investitorilor, inclusiv al celor implicați în finanțarea proiectului strategic Neptun Deep.

Potrivit acestora, exploatarea gazelor din Marea Neagră ar putea deveni extrem de dificilă sau chiar imposibilă în lipsa unei conduceri stabile.

În schimb, doi directori Hidroelectrca au renunțat, vineri, la funcșii și vor pleca acasă cu despgubiri de milioane de lei.

Reacția vine în contextul în care 13 companii energetice de stat trebuie să finalizeze, până la data de 28 noiembrie 2025, un proces transparent și corect de selecție a noilor manageri, pentru ca România să poată accesa suma de 228 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Ministerului Energiei.

Comisia Europeană a pus ochii pe managerii numiți în condiții netransparente

Pe lista companiilor vizate se află Romgaz, alături de Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, SN Nuclearelectrica SA, Conpet, Oil Terminal, Electrocentrale Craiova SA, Midia Green Energy SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Eurotest, Radioactiv Mineral Măgurele SA, Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit SA și Complexul Energetic Valea Jiului SA.

Decizia este motivată de necesitatea respectării Jalonului 121 din PNRR, care impune implementarea unui management profesionist în companiile de stat din sectorul energetic. Comisia Europeană a semnalat că, în cazul celor 13 companii, inclusiv Hidroelectrica, actualii manageri nu au fost numiți prin proceduri transparente și conforme cu standardele europene.