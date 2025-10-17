Nu au fost raportate deocamdată pagube materiale sau victime, potrivit echipelor de salvare.



Cutremurul s-a produs la o adâncime de 69 de kilometri, la 100 de metri de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte (sud).



"Am simțit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă", a declarat pentru AFP salvatorul Ralph Cadalena.



Acest seism are loc la o săptămână după două cutremure puternice, cu magnitudinea de 7,4 și 6,7, în partea de est a insulei Mindanao. Cel puțin opt persoane au murit.



Un cutremur important cu magnitudinea de 6,9 a lovit insula filipineză Cebu la sfârșitul lui septembrie, omorând 75 de persoane și distrugând aproximativ 72.000 de locuințe.



Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe "Cercul de Foc" al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.

