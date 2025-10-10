Agenția națională filipineză Phivolcs a avertizat că pot urma replici ale puternicului cutremur care a lovit apele din largul orașului Manay, în Davao Oriental, în regiunea Mindanao.

Aceasta a revizuit magnitudinea de la o valoare inițială de 7,6 la 7,5 și a estimat adâncimea cutremurului la 20 km.

Sistemul american de avertizare a emis o avertizare de tsunami, afirmând că sunt posibile valuri periculoase pentru coastele aflate la o distanță de 300 km de epicentrul cutremurului.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr a declarat că autoritățile evaluează situația pe teren și că echipele de căutare și salvare vor fi trimise la fața locului când va fi sigur să o facă.

„Lucrăm non-stop pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie de el”, a declarat Marcos într-un comunicat.

Phivolcs a îndemnat populația din orașele de coastă din centrul și sudul Filipinelor să plece imediat către zone mai înalte sau să se deplaseze mai departe în interiorul țării, afirmând că se pot aștepta valuri cu o înălțime de peste un metru peste nivelul normal al mareei.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a declarat că în Filipine sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul mareei.

Cutremurul a avut loc la nici două săptămâni după ce Filipine a fost lovită de cel mai mortal cutremur din ultimul deceniu, care a provocat moartea a 72 de persoane pe insula Cebu. Seismul a avut o magnitudine de 6,9.