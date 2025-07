Indianul a postat imagini din aplicația de monitorizare a câștigurilor, în care se evidențiază o sumă de 9431,69 lei, etichetată drept „Total net fees”, ceea ce indică valoarea netă a comisioanelor realizate în ultima lună.

În partea de sus a acestor capturi de ecran este adăugat un mesaj în limba engleză cu textul: „Job de livrator în România - uită-te la dovada câștigului”, atrăgând astfel curioșii să analizeze cifrele. Un alt element surprinzător este conversia oferită, care arată echivalența între 8000 de lei și 150.000 de rupii indiene.

Totuși, este de remarcat că acest curs valutar nu este actualizat. La data de miercuri, 16 iulie, valoarea oficială era de 19,69 rupii pentru un leu, ceea ce înseamnă aproximativ 158.000 de rupii pentru 8000 de lei, o diferență semnificativă față de suma menționată în clip.

Venitul net raportat de livratorul indian din România, de peste 9000 de lei, depășește considerabil salariul mediu net din țară, conform statisticilor oficiale. Datele Institutului Național de Statistică arată că, în luna aprilie 2025, salariul mediu net era de 5647 lei, după o creștere de 8,2% în perioada aprilie 2024 – aprilie 2025.

În schimb, în luna mai 2025, salariul mediu net a scăzut la 5508 lei, cu 139 de lei (2,5%) mai puțin față de luna precedentă, conform aceleiași surse.

Această postare a generat o serie de discuții în mediul online, în special în ceea ce privește nivelul de trai din România, dar și despre realitatea veniturilor din domeniul livrărilor și impactul cursului valutar asupra salariilor exprimate în valuta națională Indiană.

„bravo,eu iau 4000 lei la fabrica”

„ideea este ca noua ca romani ne este rusine sa facem ce fac ei si uite ca asa ne inlocuiesc usor usor in multe domenii deci inca o dovada ca se fac bani si din livrari dar na ei numai tin cont sau frica ca vor fi catalogati diferit in societate dar in alte tari mergem ca livratori...”, au comentat românii la videoclip.

